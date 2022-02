Causio: «Dybala? Non credo in un divorzio con la Juve. Vlahovic è eccezionale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Causio: «Vlahovic eccezionale. Dybala? È troppo innamorato della Juve». Le sue parole ai microfoni di Tuttosport

Franco Causio ha parlato a Tuttosport per raccontare la sfida della Juventus a poche ore dal derby di Torino. Le sue parole:

CAUSIO – «Dopo FC7 e CR7, ora c’è DV7. Vlahovic è eccezionale, mi ha stupito il carattere: se non ne hai uno molto forte non fai 19 gol a Firenze, sapendo che poi saresti andato alla Juventus. Gli dico solo di non arrabbiarsi così platealmente quando sbaglia e di giocare di più per la squadra, visto che rispetto alla Fiorentina, la Juventus ha attaccanti con cui poter collaborare di più. Dybala? Diciamo che non sarei arrivato a questo punto, perché uno come Dybala non si porta a scadenza. Dopodiché credo che la Juve abbia la situazione sotto controllo e non credo in un divorzio: Dybala è troppo innamorato di questa maglia».