Cavani: «Benfica? Niente di definito ma è una grande squadra»

Edinson Cavani ha commentato il suo possibile passaggio al Benfica: queste le parole dell’attaccante uruguaiano

Edinson Cavani ha commentato il suo possibile trasferimento al Benfica. Queste le parole del Matador a diversi media locali che l’hanno intercettato in aeroporto prima di lasciare l’Uruguay per tornare in Europa.

CAVANI – «Con il Benfica non c’è niente. Hanno parlato e ci sono stati incontri, come anche con altre squadre, ma di definito non c’è niente. Il Benfica è una grande squadra, con un ottimo curriculum. Ha accolto molti connazionali. Come può non essere una squadra che mi attrae? Se c’è una possibilità per andarci, sarebbe una bella possibilità della vita».