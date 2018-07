Le prime parole del nuovo presidente Scaroni – ore 10.20

L’assemblea dei soci, in conclusione, ha deliberato di nominare come membri del nuovo CdA Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D’Avanzo, Stefano Cocirio, per un consiglio di amministrazione in carica per 3 esercizi, sino al 30 giugno 2020, deliberando la nomina a presidente (del CdA e del club) di Paolo Scaroni, proposto anche per ricoprire il ruolo di amministratore delegato ad interim in attesa della nomina di una nuova figura.

Proposte approvate all’unanimità, per una nuova era ormai davvero al via: con il Milan pronto a dimenticare la parentesi cinese e a dare il via ad una gestione tutta nuova, aperta proprio dalle parole di Scaroni, 23° presidente della storia del club rossonero: «Ho solo poche parole per ringraziarvi per essere venuti in questo tempestoso sabato mattina, per me è un grande onore: se lo è stato per Cappelli, romanista, pensate per me, che sono milanista, che onore sia. Sono felice di essere qui e dichiaro conclusa l’assemblea».

Marco Fassone ha le ore contate. Oggi il nuovo CdA Milan con Paolo Scaroni presidente. Ecco tutti i noim del Fondo Elliott

Il Milan ha vinto il ricorso al Tas di Losanna ed è tornato ufficialmente in Europa. Oggi partirà la nuova era Elliott con l’Assemblea dei Soci, in programma questa mattina, che darà vita al nuovo CdA Milan. Marco Fassone, attuale amministratore delegato rossonero, è destinato a lasciare immediatamente il club rossonero. Ieri l’ad era atteso a Milanello per l’amichevole con il Novara ma è rimasto in sede a trattare la buonuscita. Anche Massimiliano Mirabelli potrebbe salutare a stretto giro di posta o probabilmente al termine dell’attuale calciomercato. Immediato dunque l’addio dell’ad che potrebbe essere sostituito da Gazidis, ora all’Arsenal, oppure da uno tra Gandini (Roma) e Carnevali (Sassuolo).

Il nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione sarà senza dubbio Paolo Scaroni. Un italiano e tifoso milanista succede dunque a un cinese. Via tutti i consiglieri cinesi di Yonghonh Li per l’inizio di una nuova era. Dovrebbero entrare nel CdA Massimo Ferrari, General Manager & Chief Financial Officer di Salini Impregilo e di Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott. Possibile ingresso an­che per Marco Patuano, ex a.d. Telecom, e di Franck Tuil, presente al Tas. E si parla anche di Rocco Sabelli, ex ad di Alitalia. Elliott inserirà all’interno del Cda altre figure di riferimento, sostituendo i membri cinesi del vecchio consiglio di amministrazione. Sempre più probabile l’arrivo in società di Leonardo. Il brasiliano, che ieri ha ricevuto la ‘benedizione’ di Gattuso (in passato c’erano state delle schermaglie tra i due) potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico. «Il Milan ai milanisti» potrebbe essere uno degli slogan del nuovo Milan del Fondo Elliott. Gattuso rimane al suo posto, Scaroni presidente ma non solo. Il nuovo corso rossonero sta per iniziare. Da oggi inizia una nuova era.