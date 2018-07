Gattuso sul nuovo Milan: «Leonardo? Nessun problema. Bonucci? Vorremmo tenerlo, ma…»

Le parole di Rino Gattuso, allenatore del Milan, sul futuro di Leonardo Bonucci. Il difensore può lasciare il club rossonero

Gennaro Gattuso parla a cuore aperto e senza troppi giri di parole dopo la prima amichevole stagionale vinta dal Milan contro il Novara per 2-0. Il tecnico, al termine della sfida, ha parlato così del futuro di Bonucci, vicino all’addio: «Ho parlato con lui, Leo è un grande professionista, un giocatore incredibile. Vogliamo tenerlo a tutti i costi – riporta Tuttosport -, ma in questo momento bisogna anche ascoltare quello che dicono i giocatori. Bisogna rispettare le loro scelte: lui vuole vincere, ma anche noi vogliamo vincere, non ci piace stare qui a perdere. Dipende tutto dalla decisione del giocatore. Posso soltanto parlare bene di Leonardo, per quello che sta dando e per quello che ha dato, e spero che lo dia ancora».

Il tecnico si è poi detto soddisfatto per la vittoria al Tas e per i primi 12 giorni di ritiro: «C’è tanta soddisfazione, quello che abbiamo conquistato sul campo lo tocchiamo con mano. Parteciperemo all’Europa League e siamo molto contenti. Non sono stati giorni facili anche per convincere i ragazzi a lavorare. Sono molto contento per come son stati questi 12 giorni qua dentro, ho apprezzato molto la serietà dei ragazzi». Poi sul possibile arrivo di Leonardo in società (in passato ci sono stati dei problemi tra i 2): «Qual è il problema? Con Leonardo in passato abbiamo avuto qualche problemino, ma ci siamo chiariti. Ci sentiamo spesso e si parla di calcio. Penso che se verrà Leonardo verrà accolto a braccia aperte. Da parte mia c’è grande disponibilità e professionalità per chiunque arriverà, se arriverà qualcuno». Chiosa sul mercato: «Posso soltanto dire che i buoni giocatori mi piacciono tutti. Se facciamo qualcosa dev’essere qualcosa di importante, perché altrimenti rimaniamo così. Siamo una buona squadra, ma per migliorarla dobbiamo fare qualcosa che ci dà dei vantaggi».