Ceferin: «Il calcio è di tutti, non è uno sport d’élite»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato a margine del sorteggio dei gironi della Conference League. Le sue parole.

«Il calcio è di tutti, non è uno sport d’elite. Non è uno sport per le persone più ricche del mondo. Tutti hanno il diritto di giocare incontri internazionali o di avere la speranza di giocarli. E’ il nostro sport e non può essere portato via da noi».