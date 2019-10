Celtic Lazio, due le assenze dalla lista dei convocati di Inzaghi

Celtic Lazio, sono 20 i convocati da Simone Inzaghi per la sfida. Non prenderanno parte al match gli acciaccati Luis Alberto e Radu

La Lazio affronterà stasera, in Scozia, il Celtic. Gara subito importante per i biancocelesti in ottica qualificazione, dopo la sconfitta al debutto e il successo interno della scorsa giornata.

Per la sfida, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, ha convocato 20 giocatori. Dalla lista degli arruolabili mancano, tuttavia, Luis Alberto e Radu. Lo spagnolo ai box a causa dell’affaticamento rimediato contro l’Atalanta.