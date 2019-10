Celtic, Lennon: «Lazio brutta bestia da sfidare, guardate con l’Atalanta»

Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Neil Lennon ha sottolineato l’importanza della sfida contro la Lazio e la pericolosità dell’avversario del Celtic. Ecco le parole dell’allenatore.

«La Lazio sarà una brutta bestia da affrontare per quanto riguarda la qualità. È come una partita di Champions e non di Europa League. La rimonta contro l’Atalanta dimostra la personalità dei nostri avversari. Speriamo di trovare un punto debole».