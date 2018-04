Cinque italiane in Champions nel 2018-19? Dipende da Roma e Lazio: gli scenari possibili

Quante italiane nella Champions League 2018-19? E in Europa League? Gli scenari per la Serie A dipendono molto da Roma e Lazio

Quante italiane andranno in Champions League e nelle coppe europee nel 2018-19? Di base saranno quattro le squadre di Serie A in UCL, ma la rimonta della Roma e la possibile semifinale della Lazio fanno pensare in grande. In totale saranno sette le compagini impegnate tra Champions e Europa League. In UEL ne andranno tre, in UCL quattro, ma attenzione ai risultati europei di Roma e Lazio perché si potrebbe arrivare clamorosamente a otto squadre in Europa. Gli scenari sono tre, andiamoli a vedere. Il primo: dalla Serie A, le prime quattro vanno direttamente alla fase a gruppi di Champions, mentre in UEL vanno la quinta, la sesta e la settima/vincitrice Coppa Italia. In questo caso si suppone che la Roma non vinca la Champions e la Lazio non vinca l’Europa League. Si seguirebbero i criteri della classifica e non ci sarebbero qualificazioni “speciali”, come per esempio la vincitrice dell’UEL che approda alla fase a gruppi di UCL.

Champions League 2018-19 e Europa League: gli scenari

Il secondo scenario è un pochino più complicato e vede cinque italiane in Champions League e due in Europa League. Stando a questa circostanza, una tra Roma e Lazio non dovrebbe rientrare nei primi quattro posti in Serie A ma vincere una coppa europea. Esempio: la Roma arriva quinta, la Lazio quarta, ma la Roma vince la Champions League; oppure la Lazio arriva quinta o sesta, la Roma quarta e la Lazio vince la Champions. In quanto detentrice del trofeo una delle due romane andrebbe già alla fase a gruppi della prossima UCL. Il terzo scenario – quello delle otto italiane in Europa – si può verificare, ma per il momento è quasi una chimera. Per verificarsi, la Lazio dovrebbe vincere l’Europa League e arrivare settima in Serie A o anche più in basso. Le prime quattro andrebbero in Champions assieme alla Lazio, mentre le tre dal quinto al settimo posto (ferma restando la vincitrice della Coppa Italia) andrebbero in Europa League. Sarebbe un bel colpo per il calcio italiano, ma la Lazio non dovrebbe fare più punti nelle sette giornate conclusive in Serie A.