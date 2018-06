Date, sorteggi e squadre della Champions League 2018/2019. Si parte dai turni preliminari a giugno: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Champions League 2018/2019: si parte! Domani 12 giugno 2018 avrà inizio la nuova edizione della Champions, la Coppa più desiderata d’Europa. E’ caccia al Real Madrid che vorrà cercare di fare uno smacco importante all’Atletico Madrid: quest’anno la finale si gioca al Wanda Metropolitano, il nuovo impianto di casa dei Colchoneros e le due madridista faranno di tutto per esserci. C’è ancora tempo per per pensare alla finale. Domani inizierà ufficialmente la nuova Champions con il sorteggio del turno preliminare mentre una settimana più tardi, il 19 giugno, andrà in scena il sorteggio della prima e della seconda fase di qualificazione. Il primo turno preliminare prevede solo 4 squadre (le prime due sono teste di serie), ovvero: Santa Coloma (Andorra), Lincoln Red Imps (Gibilterra), La Fiorita (San Marino), Drita (Kosovo). Le due vincitrici si sfideranno il 29 giugno in gara unica. Le teste di serie sono calcolate in base al Ranking UEFA. Le squadre già qualificate al primo turno di qualificazione, nel gruppo delle teste di serie, sono: Celtic, Apoel, Ludogortes, Astana, Legia Varsavia, Sheriff, Malmo, Rosenborg, Qarabag, Hapoel Be’er Sheva, Kukesi, Stella Rossa, HJK, Videoton, Zrinjski e The New Saints. Tra le non teste di serie invece: Skhendija, Vikingur, Alashkert, Valur, Dudelange, Valletta, Olimpija Lubiana, Spartak Trnava, Cork City, Crusaders, Suduva, Sutjeska, Flora Tallinn, Torpedo Kutaisi e Spartaks.

Preliminari Champions League 2018/2019: le date

12 giugno 2018: SORTEGGIO TURNO PRELIMINARE (CAMPIONI)

26/29 giugno 2018: TURNO PRELIMINARE

19 giugno 2018: SORTEGGIO PRIMA E SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

10/11 luglio 2018: ANDATA PRIMA FASE QUALIFICAZIONE

17/18 luglio 2018: RITORNO PRIMA FASE QUALIFICAZIONE

24/25 luglio 2018: ANDATA SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

31 luglio/1 agosto 2018: RITORNO SECONDA FASE QUALIFICAZIONE

23 luglio 2018: SORTEGGIO TERZA FASE QUALIFICAZIONE (+PLAYOFF)

7/8 agosto 2018: ANDATA TERZA FASE QUALIFICAZIONE

14 agosto 2018: RITORNO TERZA FASE QUALIFICAZIONE

Dopo la prima fase che quest’anno non riguarderà i club italiani e nemmeno i club spagnoli, francesi, tedeschi e inglesi (i club delle prime cinque federazioni del ranking UEFA hanno accesso direttamente alla fase a gironi, senza passare dal via), si passa alla seconda fase, quella più importante, ovvero quella dei gironi: l’Italia avrà 4 squadre, ovvero Juventus (campione d’Italia in carica), Napoli, Roma e Inter.

Le fasi della Champions League 2018/2019 dopo i preliminari: le date

6 agosto: SORTEGGIO PLAYOFF

21-22 agosto/28-29 agosto: PLAYOFF

30 agosto: SORTEGGIO FASE A GIRONI

18-19 settembre/2-3 ottobre/23-24 ottobre/6-7 novembre/27-28 novembre/11-12 dicembre: FASE A GIRONI

17 dicembre: SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE

12-13-19-20 febbraio/5-6-12-13 marzo: OTTAVI DI FINALE

15 marzo: SORTEGGIO QUARTI DI FINALE

9-10 aprile/16-17 aprile: QUARTI DI FINALE

19 aprile: SORTEGGIO SEMIFINALI

30 aprile-1 maggio/7-8 maggio: SEMIFINALE

1 giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid, Spagna: FINALE

