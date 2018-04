Dopo aver scritto pagine importanti della storia giallorossa, l’ex Roberto Pruzzo è pronto a sostenere la Roma nella sfida di domani contro il Liverpool: ecco le sue parole

Liverpool-Roma, domani l’andata delle semifinali di Champions League. Kevin Strootman e compagni attesi dall’ostica trasferta di Anfield Road, ecco il commento di Roberto Pruzzo: «Dopo aver eliminato il Barcellona, la Roma è cambiata. Ora c’è tanta autostima che può aiutare. La vittoria contro la Spal non conta, l’avversario era troppo remissivo e c’era troppa differenza a livello tecnico».

Continua Roberto Pruzzo a Radio Radio: «La Roma non deve soffrire Anfield Road: deve restare lucida e uscire indenne. La squadra è a posto, anche dal punto di vista mentale. Non deve subire l’impatto di uno stadio stracolmo, deve avere la testa lucida: così il fattore campo è quasi annullato. Modulo 3-4-3? E’ stata la mossa vincente contro il Barcellona: non escludo che possa esserlo anche contro il Liverpool».