Strootman verso Liverpool-Roma: «Speriamo di rivivere un’altra serata magica»

Liverpool-Roma, domani il primo round delle semifinali di Champions League: ecco le parole di Kevin Strootman in vista della sfida di Anfield Road

Dopo aver eliminato il Barcellona, la Roma è attesa dall’esame Liverpool in semifinale di Champions League. Intervistato da Repubblica, Kevin Strootman ha parlato della sfida con i Reds, partendo dalle parole dell’ex giallorosso Salah: «Ha detto che la Roma avrebbe voluto evitare il Liverpool? Se lo dice lui va bene. In semifinale giochi con squadre fortissime, Bayern e Real sono di un altro livello e il Liverpool sta facendo bene. Noi abbiamo voglia di arrivare in finale. Salah è il più pericoloso, in campo non saremo amici. Le ultime due volte non mi ha risposto, ha cambiato sei volte numero. Gli riscriverò dopo la semifinale. Speriamo di rivivere una serata come col Barca. Il video del terzo gol l’avrò rivisto 500 volte: lo stadio era magico».

Continua Strootman, parlando dei numerosi infortuni che l’hanno colpito negli ultimi anni: «Chi non ne ha avuti può entrare in campo e tirare cento palloni in porta, se lo faccio io non gioco per tre settimane. Quando devi fare 50-55 partita all’anno, serve professionalità». Infine, una battuta sul suo ruolo di leader: «E’ bello sentirselo dire, ma per me i leader sono De Rossi, Kolarov. Se vinciamo sono un leader, se perdiamo non lo sono più. Nel calcio è così. perciò è una parola che non mi piace. Cos’altro non mi piace? Il Fantacalcio. C’è gente che mi scrive: “Kevin, mi fai un gol per il Fantacalcio. Ma come, solo per quello devo far gol?».