Nuova Champions League dal 2024/25: l’ECA approva le riforme: tutte le novità

La Champions League dal 2024725 cambierà format: l’ECA approva le riforme, ecco tutte le novità

La Champions League cambierà pelle dalla stagione 2024/25 con un nuovo format. L’ECA ha approvato le varie riforme proposte dall’UEFA. Ecco tutte le novità:

«L’ECA ha collaborato con la UEFA da quando le riforme sono state avviate per la prima volta alcuni anni fa. Per garantire l’evoluzione più equilibrata e progressiva delle competizioni per i club. L’ECA sostiene da tempo le riforme per rendere il calcio per club in tutte le competizioni europee più sostenibile, inclusivo e di successo.

L’ECA ritiene che il formato e le decisioni di accesso concordate oggi all’ExCo della UEFA raggiungano una serie di obiettivi importanti, tra cui:



Conferma di un formato nuovo di zecca e innovativo sotto forma del nuovo sistema di campionati in tutte e tre le competizioni: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.



Crescita da 96 a 108 squadre partecipanti con un buon equilibrio tra squadre provenienti da tutti i paesi. Inclusi almeno 37 campioni nazionali che accedono alle competizioni europee maschili.



Più opportunità per tutti i club, grandi e piccoli, di giocare ed essere visti sulla scena europea in più settimane di partite di calcio europee. Inclusa una settimana esclusiva per ogni competizione.



Un’attenzione generale al merito sportivo, sia nazionale che europeo, garantendo al contempo che ogni competizione mantenga il proprio entusiasmo sportivo unico e il proprio valore commerciale.

L’accordo raggiunto sull’elenco di accesso e sul calendario delle competizioni significa che le competizioni dal nuovo look avranno il miglior inizio di vita, risultato di approfondite consultazioni tra UEFA ed ECA nel corso di diversi anni che garantiscono il rispetto dei legittimi interessi di tutte le parti interessate. La decisione ha fatto seguito alla riunione del Comitato Esecutivo dell’ECA di ieri a Madrid dove la versione finale delle riforme della UEFA è stata approvata dall’ECA»