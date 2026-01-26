Champions League, ecco gli arbitri scelti per l’ottava e ultima giornata! Le scelte per le squadre italiane

Champions League, ufficiali gli arbitri scelti per l’ottava giornata della competizione: tutte le designazioni per le italiane

La League Phase della Champions League 2025/2026 è arrivata al suo atto finale. Mercoledì 28 gennaio si giocheranno in contemporanea tutte le partite dell’ottava e ultima giornata, un turno decisivo per stabilire quali squadre accederanno direttamente agli ottavi, quali dovranno passare dai playoff e quali invece saranno eliminate. Una serata che promette tensione e verdetti pesanti in ogni campo d’Europa.

Tra le sfide più delicate c’è quella del Napoli, chiamato a un’impresa per evitare l’eliminazione anticipata: al Maradona arriverà il Chelsea, con il francese Clément Turpin designato come arbitro. La Juventus, già certa dei playoff dopo il successo sul Benfica, proverà a inseguire una remota chance di qualificazione diretta nella trasferta di Montecarlo contro il Monaco, diretta dallo spagnolo José Maria Sanchez. L’Inter di Chivu, reduce da tre sconfitte consecutive, cercherà riscatto al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund, con il rumeno István Kovács incaricato della direzione di gara.

Capitolo Atalanta: dopo aver sprecato una grande occasione nella settima giornata, la squadra di Gasperini volerà a Bruxelles per affrontare l’Union Saint-Gilloise, con l’inglese Michael Oliver come arbitro.

Per quanto riguarda gli arbitri italiani, Maurizio Mariani è stato designato per Atletico Madrid–Bodo/Glimt al Metropolitano, Davide Massa dirigerà Benfica–Real Madrid al Da Luz, mentre Marco Guida sarà impegnato in Bruges–Olympique Marsiglia. Una giornata che vedrà dunque protagonisti anche i fischietti italiani nei match più prestigiosi.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

