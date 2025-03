Champions League, Nadal torna sul rigore di Alvarez: «Sarò anche un tifoso del Real Madird, ma...»

Champions League, le parole di Rafael Nadal sul rigore annullato a Julan Alvarez nel derby di Madrid e la prospettiva di un Clasico in finale

L’ex tennista Rafa Nadal, grande tifoso del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a Movistar Plus+, tornado sull’annullamento del rigore a Julián Álvarez nell’Euroderby di Champions League e parlando di una eventuale una finale tra Real Madrid e Barcellona.

RIGORE ANNULLATO A JULIÁN ÁLVAREZ – «Per me è stato il massimo della sfortuna, credo che abbia toccato due volte. Sembra che sia stato dimostrato. Da tifoso del Real Madrid, ho festeggiato la vittoria, ma mi sono sentito davvero male, soprattutto per Julián, che, oltre a essere un grande giocatore, sembra una persona molto perbene a cui auguro il meglio, ma lo sport ha il suo lato crudele».

CLASICO IN FINALE DI CHAMPIONS – «Soffrirei ma lo sopporterei. Sarebbe una bomba per il calcio spagnolo. Ma come pensavo quando giocavo, non puoi pensare alle finali quando sei nei quarti di finale. Sebbene sia vero che il Barcellona sta giocando un calcio spettacolare. È stata una stagione incredibile e sono chiari contendenti per tutto. Ma anche il Real Madrid combatterà per tutto fino alla fine e vedremo cosa succederà. Tutto può succedere. Sei nel tratto finale della stagione, infortuni, un calendario difficile e tutto può succedere».