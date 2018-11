Mai come quest’anno la Champions è così ricca: in caso di accesso agli ottavi di tutte le italiane Juventus, Inter, Napoli e Roma si divideranno 250 milioni

Mai come quest’anno c’è la possibilità che agli ottavi ci vadano tutte e 4 le squadre italiane impegnate in Champions League. Juventus, Inter e Roma sono quelle più tranquille, perché basterà un pari nella prossima partita, mentre il Napoli, anche guidando il girone, rischia di dover arrivare all’ultima sfida con il Liverpool per conoscere il suo destino. In ogni caso, la massima competizione europea per club ha già dato ricche soddisfazioni alle squadre italiane: finora, infatti, l’Uefa ha già distribuito circa 150 milioni di euro basandosi sulle voci partecipazione, risultati, ranking storico e market pool.

La Juventus guida con 64 milioni, poi ci sono Inter e Napoli, a 42, mentre la Roma chiude con un incasso di 41. La cifra complessiva, in caso di passaggio agli ottavi di tutte e 4, può aumentare a 250 milioni complessivi, così ripartiti: 75-79 per la Juventus, Napoli e Inter tra 53 e 57, Roma a chiudere con 52-56 milioni.