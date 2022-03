Champions League, svelate le formazioni di Ajax Benfica: Haller vs Nunez

Champions League, svelate le formazioni di Ajax Benfica: Haller sfida Nunez, formazioni speculari ma con interpretazione diversa

Le carte sono scoperte: queste sono le scelte di Ten Hag e di Verissimo per la gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Benfica (4-3-3): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton, Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Nunez, Gonçalo Ramos.

L’andata allo stadio “Da Luz” era terminata 2-2, ma i gol in trasferta non valgono più doppio in caso di parità.