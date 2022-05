Chelsea, Abramovich complica la cessione del club: la mossa del magnate russo

Chelsea, Roman Abramovich complica la cessione del club inglese. Ecco la mossa del magnate russo, ancora proprietario

Come riferito dal Times, Roman Abramovich ha cambiato le carte in tavola per la cessione del Chelsea, che sembrava ormai cosa fatta. Il magnate vorrebbe rinnegare la sua promessa di cancellare il debito da 1,9 miliardi.

Il Governo ha paura ad accettare questa richiesta, perchè teme infatti che i ricavi della vendita vadano nelle casse dello stesso imprenditore, anzichè in beneficenza come inizialmente previsto.