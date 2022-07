Chelsea, i dubbi su Koundè di Tuchel frenano la trattativa

Il Chelsea frena su Koundè, sempre più vicino al Barcellona: Tuchel non sarebbe convinto del calciatore sul piano fisico

Il Chelsea molla la presa su Koundè. Il difensore del Siviglia sembra così ancora più vicino al Barcellona.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jacob Steinberg, il tecnico del Chelsea, Tuchel, non sarebbe convinto dal calciatore per vista della sua altezza: 1.78, considerato poco per un giocatore nel ruolo di centrale difensivo.