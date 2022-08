Chelsea, il no di Pulisic al Manchester United: vuole la Champions

Pulisic rifiuta il trasferimento al Manchester United: l’americano vuole un club che giochi in Champions League

Christian Pulisic rimane un possibile partente dal Chelsea, ma la sua volontà non è quella di accasarsi al Manchester United.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il calciatore americano vorrebbe comunque trasferirsi in un club che gli permetta di competere in Champions League, cosa che non potrebbe fare con i Red Devils.