Chelsea Manchester United, Pochettino: «Sfida decisiva per noi»

Le parole dell’allenatore del Chelsea Pochettino dopo la vittoria straordinaria contro il Manchester United. Le dichiarazioni

Le parole dell’allenatore del Chelsea Pochettino dopo la vittoria straordinaria contro il Manchester United. Le dichiarazioni riprese da Fabrizio Romano.

«Ho giocato con la mia reputazione per venire anche al Chelsea, in un progetto che è quello di costruire una squadra con giocatori giovani, talentuosi e con il potenziale per diventare top player. Sapevamo che sarebbe stata una sfida enorme, ma voglio dare alla squadra gli strumenti per vincere le partite, credere in noi stessi e costruire un ottimo rapporto».