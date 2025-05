Chelsea, italians do it better: Maresca è solo l’ultima di una lunga lista di tecnici italiani vincenti con i blues

Chelsea, quello di Enzo Maresca è l’ennesimo successo dei Blues con un tecnico italiano in panchina: ecco tutti gli altri

La vittoria della Conference League da parte del Chelsea di Enzo Maresca conferma l’eccellenza della scuola italiana di allenatori a livello internazionale. Ancora una volta, infatti, è stato un tecnico azzurro a riportare il club londinese alla gloria europea. I Blues sono diventati la prima squadra ad aver vinto tutte le principali competizioni UEFA, inclusa la scomparsa Coppa delle Coppe, e l’hanno fatto con un allenatore italiano in panchina. La tradizione, in fondo, parla chiaro: i momenti più alti della storia continentale del Chelsea portano quasi sempre la firma tricolore. Dalla recente finale vinta contro il Betis Siviglia (4-1) a quella storica del 1998, quando Gianluca Vialli sollevò la Coppa delle Coppe anche grazie al gol decisivo di Gianfranco Zola, passando per la Supercoppa vinta nello stesso anno sempre da Vialli.

La lista dei trionfi azzurri al Chelsea è lunga e prestigiosa. Nel 2012 fu Roberto Di Matteo, subentrato a stagione in corso, a compiere una delle imprese più memorabili del calcio moderno: guidare i Blues alla conquista della prima Champions League della loro storia, eliminando in serie Napoli, Benfica, Barcellona e infine battendo il Bayern Monaco a domicilio. Poi, nel 2019, è toccato a Maurizio Sarri, che nella finale di Baku dominò l’Arsenal con un netto 4-1, portando a casa l’Europa League. Adesso è Maresca a proseguire questa tradizione vincente, portando a cinque il numero di trofei UEFA conquistati dal Chelsea con un italiano in panchina, su nove totali. La cifra è chiara: oltre la metà dei successi continentali dei Blues sono arrivati sotto la guida di un allenatore italiano. Oltre a questi la BBC ricorda anche Ancelotti e Conte, entrambi in grado di mettere in bacheca sia il campionato che la FA Cup. Una coincidenza? Forse. Ma il legame tra Chelsea e il genio tattico italiano sembra essere più di una semplice curiosità statistica.