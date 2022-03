Chelsea, Tuchel e le difficoltà del club: «Dobbiamo pensare a come organizzare i viaggi...»

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato delle difficoltà che sta avendo il club vista la situazione societaria

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lille ha parlato delle difficoltà societarie del club.

LE PAROLE – «Non posso dire che ci sia più incertezza, la situazione è la stessa dei giorni precedenti. Avremo delle cose di cui discutere, del tipo su come arrivare alle partite, cose che vengono solitamente gestite dal team organizzativo. Dobbiamo unire le nostre teste per risolvere le cose e trovare le soluzioni. Prima non era così, c’erano argomenti di cui non eravamo abituati a discutere ma ora dobbiamo farlo. Dedicheremo del tempo in più, ore in più per cercare le soluzioni. Ma vogliamo giocare la partita di domani e arrivare al turno successivo e vogliamo giocare anche la partita di sabato in FA Cup e passare il turno».