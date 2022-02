ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chelsea, Tuchel positivo al Covid-19: il comunicato dei Blues sul tecnico che non andrà in panchina in FA Cup

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, è risultato positivo al Covid.

Tuchel tests positive for Covid-19. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

Il tedesco non sarà pertaanto in panchina per il match di FA Cup contro il Plymouth.