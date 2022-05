Chiellini: «Lascerò la Juve a fine stagione. Sarò il suo più grande tifoso». Le dichiarazioni del capitano bianconero

Ai microfoni di Mediaset, Giorgio Chiellini ha parlato dopo Juve Inter.

SCONFITTA – «Dispiace, loro hanno avuto il predominio del gioco ma l’avevamo tenuta bene. Abbiamo subito due eurogol, c’è amarezza perché volevamo portarla a casa. L’Inter ha dimostrato di essere più forte, spero che la rabbia di perdere 3 partite su 4 ci dia qualcosa in più a livello di carattere tutti i giorni della prossima stagione. È un percorso di crescita, dispiace lasciare un anno senza vittorie. Va accettato ma ci deve rimanere dentro nei prossimi anni».

QUALCOSA NON E’ ANDATO – «E’ chiaro, lo avevamo detto anche nei giorni scorsi. C’è stato un percorso di miglioramento ma siamo ancora lontani dalla squadra più forte. Dobbiamo fare un’analisi più ampia, è nella continuità e nella voglia. A questa squadra manca qualcosa che è stato della Juve per tanti anni. Ho vissuto due anni di settimi posti, era finito il ciclo precedente e dovevamo nascere il prossimo. Il mister è la persona migliore per trasferire questa identità. La squadra non deve accettare l’anno prossimo di finire senza titoli».