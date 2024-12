Chiellini in FIGC? Buffon: «Sarebbe perfetto, è preparato e curioso; è stato anche dei primi a continuare gli studi giocano, ora sono sempre di più»

Chiellini futuro presidente della FIGC? La candidatura di Gianluigi Buffon, suo ex compagno alla Juve: «É preparato e curioso»

Nell’intervista rilasciata a La Stampa Gigi Buffon, ha parlato di come vede i giovani di oggi, parlando anche di come molti calciatori oggi si laureino di più che ai suoi tempi. Inoltre, parlando di calciatori laureati, l’ex portiere della Juve, ha parlato anche di Giorgio Chiellini, suo ex compagno e ora dirigente bianconero e su un suo potenziale futuro da presidente della FIGC.

SOCIAL SEMPRE PIU’ DOMINANTI – «Sta a noi adattarci: non so se fosse meglio prima, so solo che oggi va così. I giovani non possono che essere condizionati dalla modernità galoppante: fare paragoni con i nostri tempi può non avere senso come non ha senso paragonare le epoche calcistiche».

GIOVANI DI OGGI E DI IERI – «Sono figli dei tempi come lo eravamo noi quando eravamo ragazzi. Di sicuro c’è una cosa: i troppi messaggi social impoveriscono il modo di parlare. Peccato: l’italiano è una lingua unica, per ogni azione o situazione c’è un sostantivo preciso, un aggettivo calzante, una sfumatura».

L’IMPORTANZA DELLO STUDIO PER GLI ATLETI – «Sono d’accordo: si tratta di una questione di metodo. Rimanere concentrati per 90’ non è semplice, lo studio ti dà un assist importante».

AUMENTO DEI LAUREATI TRA I CALCIATORI – «Capita perché prevale la consapevolezza di pensare a un domani senza pallone. Spesso la carriera è corta».

COME VEDREBBE CHIELLINO A CAPO DELLA FIGC – «Lo vedo benissimo. Giorgio è preparato, curioso, le sfide sono fatte per lui: sarebbe una bella prima volta per un giocatore presidente».