Chiellini: «Negli USA per crescere. Gatti è bravo, giochi senza pressione»

Le parole di Giorgio Chiellini sull’addio alla Juve: «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia»

Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport.

Le parole dell’ex capitano della Juventus.

FUTURO – «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita per crescere a mia volta. Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente anche a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto ciò che avviene fuori dal terreno di gioco, negli uffici, ma ci vorrà lavoro e la solita voglia di sacrificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito qualcosa delle particolarità o delle difficoltà di certi ruoli».

GATTI – «Federico mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l’Argentina. E’ un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media. Deve lavorare. Non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juventus e la Nazionale. E’ un ragazzo di sicuro valore».

