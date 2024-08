Chiesa Juve, l’attaccante ESCLUSO dall’amichevole contro il Brest. Segnale di ROTTURA?

Chiesa, ESCLUSO L’ATTACCANTE dai convocati per l’amichevole della Juve col Brest? Gesto fatale per una possibile cessione

Il futuro di Federico Chiesa è un rebus per la Juve: è evidente che non tiri una buona aria tra l’attaccante e il club bianconero, che valuta una cessione del calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2025: dove l’ultimo gesto potrebbe essere significativo in ottica calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella serata di domani la Juve affronterà i francesi del Brest nell’amichevole che si giocherà a Pescara. Chiesa non ci sarà e ovviamente tale scelta non può essere passata inosservata.