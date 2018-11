Chievo-Sassuolo 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Chievo-Sassuolo, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo e Sassuolo in campo alle ore 15 per uno dei tre match della domenica pomeriggio. Un match fondamentale, di vitale importante per il Chievo Verona, fondamentale per il Sassuolo: i clivensi sono fermi a -1 (3 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze), il Sassuolo è a quota 15 e con una vittoria farebbe nuovamente un balzo nelle zone di vertice. Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di Babacar, Boga e Bourabia, non al meglio e non convocati per la sfida del Bentegodi valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A, mentre Giampiero Ventura deve rinunciare a Rigoni, Tomovic, Pucciarelli, Djordjevic, Cacciatore e Barba. Restate collegati: presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Chievo Verona-Sassuolo.

Chievo-Sassuolo: tabellino

MARCATORI:

CHIEVO (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Obi, Kiyine; Birsa, Giaccherini; Stepinski. In panchina: Seculin, Semper, Tanasijevic, Hetemaj, Cesar, Burruchaga, Pellissier, Leris, Meggiorini, Grubac. Allenatore: Gian Piero Ventura

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. In panchina: Pegolo, Lemos, Sernicola, Magnani, Peluso, Dell’Orco, Adjapong, Locatelli, Djuricic, Brignola, Trotta, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi

NOTE: AMMONITI: Obi, Kiyine (C); Ferrari (S)

ARBITRO: Aureliano della sezione di Bologna

Chievo-Sassuolo: diretta live e sintesi

35′ – Cartellino giallo per Kiyine.

26′ – Ci prova ancora il Sassuolo. Conclusione di Berardi dall’interno dell’area, palla lontana dalla porta difesa da Sorrentino.

20′ – Ammonito Ferrari.

15′ – Calcio di punizione di Berardi, palla alta sopra la traversa.

14′ – Ammonito Obi.

9′ – Fase di studio della gara, non ci sono state azioni degne di nota sino a questo momento.

1′ – E’ iniziata la sfida.

Diretta live dalle ore 15

Chievo-Sassuolo: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Kiyine, Radovanovic, Obi; Birsa, Stepinski, Giaccherini. A disp: Seculin, Semper, Tanasijevic, Hetemaj, Cesar, Burruchaga, Pellissier, Leris, Meggiorini, Grubac. All. Gian Piero Ventura

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disp: Pegolo, Lemos, Sernicola, Magnani, Peluso, Dell’Orco, Adjapong, Locatelli, Djuricic, Brignola, Trotta, Matri. All. Roberto De Zerbi

Chievo-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Il Chievo di Ventura dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1. I clivensi vogliono e devono ripartire dal secondo tempo con il Cagliari e sperano di dare una sterzata alla stagione. Tanti gli indisponibili nella formazione gialloblù: assenti e non convocati gli infortunati Rigoni, Tomovic, Pucciarelli, Djordjevic, Cacciatore e Barba. Il Chievo dovrebbe affidarsi a Stepinski supportato da Birsa con Giaccherini in mediana. In mezzo ballottaggio tra Hetemaj e Obi. In difesa Bani, Rossettini, Cesar.

Diversi dubbi di formazione anche nel Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico, che dovrà rinunciare a Babacar, Bourabia e Boga, dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-4-3. Duncan e Boateng non sono al meglio e almeno uno dei due potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo possibile l’innesto di Sensi mentre in avanti il dubbio è tra Di Francesco e Djuricic.

CHIEVO (3-5-1-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini, Jaroszynski, Birsa; Stepinski. A disposizione: Semper, Seculin, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Obi, Grubac, Léris, Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Giampiero Ventura.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Sensi, Rogério; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Adjapong, Dell’Orco, Lemos, Peluso, Sernicola, Locatelli, Duncan, Brignola, Djuricic, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Chievo-Sassuolo: i precedenti

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Chievo Verona e Sassuolo e il bilancio è in sostanziale equilibrio con 3 vittorie dei clivensi e 2 degli emiliani (5 i pareggi). Pochi i gol realizzati nel corso delle sfide tra le due compagini: 9 quelli realizzati dai clivensi, 7 quelli realizzati dai neroverdi. Nei 5 confronti al Bentegodi 3 pareggi e una vittoria per parte con 4 gol segnati a testa (4 sfide su 5 da Under, solo nel 2016 3 gol tra le due squadre, con vittoria del Chievo per 2-1).

Chievo-Sassuolo: l’arbitro

E’ Gianluca Aureliano della sezione di Bologna l’arbitro designato dall’Aia per la sfida del Bentegodi tra Chievo Verona e Sassuolo. Il fischietto bolognese sarà coadiuvato dagli assistenti Rocca e Imperiale, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Al Var ci saranno Doveri e De Meo. Aureliano non ha mai diretto il Sassuolo ed è alla prima direzione in questa Serie A. Il fischietto bolognese ha diretto per due volte il Chievo, tutte nella passata stagione: Chievo-Udinese 0-0 e Cagliari-Chievo 0-2, quindi un pari e una vittoria.

Chievo-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.