Cioffi: «Domani partita della conferma. Pereyra è un campione». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV prima della gara col Verona.

UDINESE – «La squadra sta bene, abbiamo lavorato molto bene in settimana e sono molto felice della risposta dei ragazzi. Il calcio è una continua conferma, quindi si può definire quella di domani la partita della conferma relativa al qui e ora perché vogliamo avere conferme rispetto a quello che stiamo facendo».

VERONA – «Il Verona arriva da una bella partita giocata contro la Juve e ha giocato molto bene in rimonta contro il Bologna. Tudor e i suoi ragazzi stanno facendo un grande lavoro e se hanno 33 punti in classifica non è un caso perché sono meritati».

PEREYRA – «Il Tucu è un campione. Non è al 100% ma non vediamo l’ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va rirodato ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l’ora di rivederlo».