Manchester City, Guardiola fa le carte alla Premier League appena cominciata: «Cinque club da titolo»

Guardiola comincia la stagione con il piede pigiato sull’acceleratore. E, intanto, fa le carte alla Premier League appena scattata dai blocchi di partenza.

Il tecnico del Manchester City non rifiuta il ruolo di squadra in prima linea per il titolo. Ma apre la lotta ad altri quattro club: «Anche Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United possono vincere».