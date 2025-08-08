L’Al-Nassr punta sull’ex Juve Kingsley Coman: nuova offensiva saudita sul mercato europeo

L’Al-Nassr punta sull’ex giocatore della Juve e del Bayern Monaco Kingsley Coman: nuova offensiva saudita sul mercato europeo

L’Arabia Saudita continua a investire pesantemente nel calcio internazionale, e l’Al-Nassr si conferma tra i protagonisti assoluti di questa rivoluzione sportiva. Dopo aver messo a segno colpi di rilievo come João Félix e l’imminente arrivo di Iñigo Martínez, il club saudita ha avviato i contatti ufficiali con il Bayern Monaco per tentare l’acquisto di Kingsley Coman, esterno offensivo francese classe 1996.

Kingsley Coman: un profilo vincente per l’attacco saudita

Coman è uno dei giocatori più titolati della sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, ha esordito giovanissimo in Ligue 1 prima di trasferirsi alla Juventus, dove ha vinto il campionato italiano. Dal 2015 milita nel Bayern Monaco, con cui ha conquistato numerosi trofei, tra cui sette Bundesliga e una Champions League, vinta nel 2020 grazie a un suo gol decisivo proprio contro il PSG. Esterno rapido e tecnico, Coman è noto per la sua capacità di incidere nei grandi match e per la sua versatilità tattica.

Trattativa in corso: l’Al-Nassr fa sul serio

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Al-Nassr ha avviato i colloqui con il Bayern Monaco per sondare la disponibilità del club tedesco a cedere il giocatore. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l’intenzione del club saudita è chiara: rafforzare ulteriormente il reparto offensivo con un profilo di caratura internazionale.

Mercato saudita: una strategia ambiziosa

L’interesse per Coman si inserisce in una strategia più ampia che vede i club sauditi puntare su giocatori europei di alto livello per aumentare la competitività della Saudi Pro League. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, proprio all’Al-Nassr, il campionato ha acquisito visibilità globale, attirando talenti da tutto il mondo.

Un affare complesso, ma possibile

Il Bayern Monaco considera Coman un elemento chiave della rosa, e la trattativa si preannuncia complessa. Tuttavia, la forza economica del calcio saudita potrebbe rivelarsi decisiva. Se l’operazione andasse in porto, Coman sarebbe l’ennesima stella europea a trasferirsi in Medio Oriente, confermando il crescente potere attrattivo della Saudi Pro League.