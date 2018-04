Coman da record: 7 titoli nazionali vinti… in 6 anni!

Il giocatore francese, ex Juventus, ha vinto sette titoli nazionali in 6 anni. Incredibile record per Coman: ecco come è possibile

Clamoroso record per Kingsley Coman, esterno d’attacco cresciuto nelle giovanili del PSG e con un passato nella Juventus. Il giocatore francese, acquistato dai bianconeri a parametri zero e rivenduto all’inizio della seconda stagione al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto per un totale di 28 milioni di euro, ieri ha vinto la Bundesliga con il suo Bayern Monaco, aggiungendo un altro trofeo alla sua bacheca.

Kingsley, nonostante la giovanissima età, ha già collezionato numerosi trofei. Dopo i due titoli con la maglia del Paris Saint-Germain, il giocatore ha vinto due campionati anche con la Juventus e tre consecutivi con il Bayern Monaco. Il francese vince il campionato da 6 stagioni consecutive ma può vantare la conquista di 7 titoli nazionali! Come è possibile? Semplice: Coman è sceso in campo il 23 agosto del 2015 con la maglia del 2015 e appena qualche giorno più tardi è passato al Bayern Monaco. Avendo collezionato una presenza gli viene attribuita anche la vittoria del campionato con la Juve nel 2015/2016: a fine anno collezionò due medaglie e non una, in virtù della presenza con la maglia della Juventus nella sfida contro l’Udinese.