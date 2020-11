Come allenarsi a calcio da soli per migliorare la preparazione

In seguito al DPCM che non permette di praticare sport come il calcio in circoli dilettantistici, si è avvertita la necessità di riorganizzare gli allenamenti per continuare a mantenersi in forma.



È bene cercare di fare un allenamento costante anche se si gioca in una squadra dilettantistica, perché il peggior nemico di uno sportivo è il riposo.

Stare troppo tempo senza muoversi rovina il fisico e, in breve tempo, si perdono gran parte dei muscoli e della resistenza. È consigliabile fare un allenamento, anche non troppo duro, ma continuativo nel tempo.

Tenersi in allenamento è fondamentale per trovarsi pronti quando finalmente si potrà ritornare a giocare in campo. Il nodo fondamentale è quali allenamenti fare e in che modo farli. Indubbiamente, fare un allenamento in campo o a casa non sarà mai la stessa cosa, ma l’importante è cercare di restare focalizzati sugli obiettivi.

Un modo molto semplice per allenarsi è quello di fare esercizio sul tappetino. È bene cercare di fare un buono stretching prima degli esercizi, passaggio fondamentale per fare un allenamento di qualità. È consigliabile partire con esercizi molto semplici e meno faticosi per poi, man mano che si va avanti, fare degli esercizi sempre più difficili.

L’importante è porsi un obiettivo per non annoiarsi durante l’allenamento.

Quali allenamenti si possono fare a casa da soli

A livello tecnico è molto difficile allenarsi. Questo dipende soprattutto dallo spazio che si ha a disposizione. Magari si può fare qualche palleggio ed è bene fare qualche tocco contro il muro. Però ci può essere un vantaggio: stando a casa, si può curare di più l’aspetto tattico. È consigliabile guardare video su come si deve giocare a seconda del ruolo che ognuno ha: come posizionarsi con il corpo per difendere, quali movimenti compiere se si è un centrocampista o un attaccante.

Il mondo dei video illustrativi viene poco sfruttato nelle categorie minori, ma in serie A, ad esempio, ogni settimana si guardano video di come gioca la squadra avversaria, per sfruttare tutte le sue debolezze. Il modo migliore per adoperare questi momenti può essere quello di guardare con attenzione ciò che fanno i propri idoli in campo e cercare di apprendere direttamente da loro quali sono i movimenti più giusti da fare.

Per quanto riguarda gli allenamenti fisici, le possibilità sono molte e prevalentemente si possono fare questi tipi di esercizi:

· Corsa: è ancora consentito correre all’aperto se da soli. Si può sfruttare questo per migliorare la propria resistenza e velocità. Inoltre, correre all’aperto può essere un vantaggio perché, percorrendo le strade di una città, si avranno più stimoli rispetto che correre in un campo vedendo sempre lo stesso panorama.

La corsa è fondamentale per un atleta e deve essere fatta sempre senza esagerare. Si può iniziare con una corsetta di circa 1 km, per poi proseguire con una corsa più sostenuta, di circa 5 km, e poi di nuovo corsetta per 1 km, almeno due volte alla settimana.

· Esercizi per il potenziamento dei muscoli: flessioni, addominali, squat, esercizi che migliorano il fisico e anche la condizione atletica.

· Allenarsi con la cyclette o tapis roulant: attività perfette da svolgere in casa. Un esercizio molto interessante può essere quello di correre su e giù per le scale del palazzo. Questo tipo di attività fisica abbina resistenza a potenziamento ed esplosività.

· Praticare esercizi per la mente oltre che per il corpo, come esercizi di rilassamento dei muscoli, nello specifico lo yoga: migliora la ricettività dei muscoli e aumenta in modo esponenziale il riposo. Dopo un allenamento, il muscolo deve riposare per poi poter sostenere un nuovo allenamento sempre più difficile.

Perché tenersi allenati e migliorare la propria preparazione

È necessario tenersi allenati per non perdere tutto ciò che si è fatto in precedenza. Bastano solo poche settimane di riposo completo per perdere ciò che si è raggiunto in mesi di duri allenamenti.

Oltretutto, non si sa quando tutto ripartirà ed è proprio per questo che è bene tenersi in forma per farsi trovare pronti quando il calcio dilettantistico riaprirà i battenti.

Per chi desidera tenere sempre sotto controllo i propri battiti e i parametri vitali attivati da un allenamento serrato, vi è la possibilità di utilizzare lo smartwatch XW, un orologio dotato di molte funzioni utili al monitoraggio della propria salute, per definire dei parametri di crescita da superare ogni giorno di più.

Allenare la tecnica

Il consiglio per i più giovani è quello di allenare il più possibile la tecnica. Dal palleggio ai giochi di abilità, questo può essere fatto in modo molto semplice, con un pallone in casa. In questo modo, non solo miglioreranno le capacità tecniche, ma migliorerà anche la visione di gioco e la velocità dello stesso.

Per non rendere il tutto molto ripetitivo e noioso, è necessario mettersi di fronte a delle sfide. La tecnica non è tutto nel calcio, ma spesso si sente dire che c’è bisogno di giocatori tecnici per fare un bel gioco e vincere le partite. Quindi, da una situazione così grave e complicata, si può trovare il modo per uscirne più forti.

Chi saprà sfruttare al meglio questo periodo per allenarsi con costanza, alla ripresa sarà più pronto e, magari, potrà suggerire degli allenamenti da fare con i compagni per migliorare.