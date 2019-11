Commisso amaro: «I viola non mi sono piaciuti. Su Vlahovic…»

Rocco Commisso ha parlato sui canali ufficiali del club viola dopo il brutto ko incassato alla Sardegna Arena contro il Cagliari

Sono arrivate anche le parole di Rocco Commisso dopo la brutta sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro il Cagliari. Le parole del numero uno viola sui canali ufficiali del club.

«Congratulazioni al Cagliari per la bella partita e anche a Simeone per la prestazione e il gol. Ancora una volta abbiamo fatto un primo tempo non giocando bene e la squadra non mi è piaciuta. Sono molto rattristato per i nostri tifosi che anche qui a Cagliari ci sono sempre stati vicini. Almeno una nota positiva in questa brutta giornata, grazie ai primi due gol di Vlahovic in Serie A: bravo!»