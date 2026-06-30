Calciomercato Como, colpo Luis Milla: accordo chiuso col Getafe. Liberali sempre più vicino a Fabregas

Buone notizie per Cesc Fabregas: come riportato da Fabrizio Romano, il Como ha definito l’arrivo di Luis Milla dal Getafe. Operazione da 6 milioni di euro, con il centrocampista spagnolo pronto a diventare una delle pedine chiave nelle rotazioni dei lariani, impegnati nella loro storica partecipazione alla Champions League.

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Liberali: Como in vantaggio, Fabregas decisivo

Secondo Gianluca Di Marzio, il Como resta in pole per Mattia Liberali del Catanzaro. Nonostante il pressing del Milan, club in cui il classe 2007 è cresciuto, la squadra di Fabregas continua a essere la più vicina alla chiusura.

Un ruolo importante lo ha avuto proprio Fabregas, che ha già parlato con il ragazzo e ne ha rafforzato la volontà di scegliere Como. Il Milan, spinto da Amorim — grande estimatore del giocatore — ha provato a reinserirsi con insistenza, ma al momento è dietro.

I rossoneri avevano lasciato andare Liberali a zero la scorsa estate, riservandosi il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore ha una clausola da 6 milioni.

Palacios non esclude Liberali: Como vuole entrambi

L’eventuale arrivo di Liberali non chiuderebbe le porte a Cesar Palacios, trequartista classe 2004 del Real Madrid. Sarebbe il terzo giovane dei Blancos a vestire la maglia del Como dopo Nico Paz e Jacobo Ramon.

Il club lariano vuole provare a chiudere entrambe le operazioni, confermando un progetto ambizioso e fortemente orientato sui giovani di qualità.