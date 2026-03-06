Como News
Como, i convocati per il Cagliari: un rientro e un’assenza per Fabregas. La lista completa per il match dell’Unipol Domus
Como, i convocati per il Cagliari: la lista completa di Fabregas per il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26
Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo e i punti iniziano a pesare tantissimo per gli obiettivi stagionali. Domani, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00, il Como scenderà in campo in trasferta per affrontare il Cagliari, in un match valido per la 28ª giornata del torneo.
Le scelte tattiche per sbancare la Sardegna
A guidare la spedizione lombarda ci sarà Cesc Fabregas. L’allenatore ha lavorato intensamente durante la settimana per preparare le contromisure tattiche necessarie a scardinare la difesa avversaria e imporre il proprio palleggio. Prima della partenza, la società ha diramato ufficialmente la lista dei calciatori a disposizione per questa delicata sfida in terra sarda. Torna Kempf, assente invece l’infortunato Addai.
La lista ufficiale dei convocati del Como
Ecco l’elenco completo diramato dal mister:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.
