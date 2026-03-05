Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato di un aspetto»

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari del 28° turno di Serie A 2025/26

Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è Cagliari Como. La conferenza stampa di Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, a due giorni dal match valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

MOMENTO DELLA SQUADRA, PROSSIMA SFIDA E PISACANE – «Non parlo più dell’ultima partita, è già passata. Ora si mette da parte, aspettiamo quando arriva il momento. Per il Cagliari partita molto importante per noi. Noi siamo in crescita, vogliamo continuare così, con il Cagliari ultima partita di un percorso dove non ci si aspettava di giocare una partita ogni 4 giorni per 63 giorni. Non ce l’aspettavamo quando abbiamo preparato la squadra. Nove vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, quella che abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina. Per il resto con il Cagliari mi aspetto una partita molto simile all’andata. lo conosco molto bene Pisacane, sta facendo un grandissimo lavoro al Cagliari. Speriamo di giocare con le nostre carte, proviamo a portare a casa tre punti».

VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI – «Con Pisacane abbiamo parlato di come approcciare con i giovani. Ne abbiamo parlato al corso a Coverciano. Dinamiche e mondi nuovi per noi, si parla, lui aveva fatto molto bene in Primavera, io anche ho allenato la Primavera. È una questione particolare, questa nuova generazione è un po’ diversa. Continuiamo sempre a parlare per confrontarsi e prendere nuove idee».

APPROCCIO ALLA GARA – «Noi vogliamo preparare e vincere la partita con il calendario che ci han dato. Vogliamo trovare sempre la soluzione, io mi fido di tutti: possono giocare tutti o entrare. Poi magari c’è chi è più pronto, con le caratteristiche giuste. Abbiamo dimostrato ciò con le nostre capacità, son convinto che possiamo farlo ancora sabato».