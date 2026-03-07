Como, Fabregas celebra il successo col Cagliari: «Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura. Sul fatto di essere tra le prime 4 dico questo»

Como, Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo il match con il Cagliari: queste le sue dichiarazioni

PARTITA – «Partita complicatissima, veniamo da un percorso duro con tante partite, ogni quattro giorni, e tanti infortuni. Non ci aspettavamo questo tipo di stagione all’inizio e per questo è fondamentale vincere. Mi è piaciuto molto come si è vinto e la maniera in cui ci siamo arrivati. Siamo stati criticatissimi per come giochiamo e come abbiamo perso ma oggi abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura, che cresciamo partita dopo partita e per questo sono molto contento dove fisicamente arriviamo sempre morti. Poi ogni 62 ore abbiamo avuto partite con Inter, Lecce, tra martedì e sabato, e per questo reputo questa vittoria ancora più soddisfacente. Arrivata in un modo diverso da come siamo abituati».

CHAMPIONS – «Stare tra le prime 4? No non abbiamo i valori, la statistica la teniamo in conto e sappiamo che la squadra è giusta ma poi ci sono partite come quella di oggi, altre come quella con la Fiorentina, altre con le più grandi. Ma oggi la squadra mi ha dimostrato passi in avanti, loro volevano giocare in una certa maniera lasciando l’erba alta e abbiamo preparato la partita in maniera opposta di come facciamo di solito, è andata molto bene e quindi sono contento di fare la scelta giusta di vincere anche quando loro vogliono metterti in difficoltà. Questa è una crescita importante ed era una delle partite più difficile della stagione. Complimenti a Pisacane, ho visto un grandissimo ambiente e anche senza alcuni giocatori la sua squadra ha un’identità che può piacere o no ma ho visto una squadra che farà strada».

