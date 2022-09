Como, Longo: «Carico al massimo per questa avventura»

Moreno Longo, tecnico del Como, si è presentato con delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club lombardo

LE PAROLE – «Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino».