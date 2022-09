UFFICIALE Como, Longo è il nuovo allenatore: il comunicato

Il Como ha comunicato l’arrivo in panchina di Moreno Longo che prende il posto di Gattuso

Attraverso una nota ufficiale, il Como ha comunicato l’arrivo in panchina di Moreno Longo che prende il posto di Gattuso.

IL COMUNICATO – «Como 1907 è lieta di comunicare di aver affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024».

PRIME PAROLE – «Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza. Ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino».