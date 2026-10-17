Como, tegola Diao dopo il Feyenoord: lesione muscolare e stop di 20 giorni! L’annuncio di Fabregas sul possibile rientro

Brutte notizie per il Como dopo la sconfitta in Champions League: gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore per Assane Diao. Fabregas fa il punto sui tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Como di Cesc Fabregas. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord in Champions League, il club lariano deve fare i conti anche con l’infortunio di Assane Diao, uno dei protagonisti più brillanti di questo avvio di stagione.

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L’esterno offensivo senegalese si è fermato durante la partita europea, accusando un problema muscolare alla coscia sinistra proprio in occasione del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio gli ospiti. Costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 23° minuto, Diao è stato sostituito da Jesus Rodriguez.

Como, infortunio Diao: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra.

Una diagnosi che comporterà uno stop di circa 20 giorni, privando Fabregas di una pedina fondamentale in un momento particolarmente impegnativo della stagione.

Il problema arriva infatti proprio mentre il Como si prepara ad affrontare otto partite nell’arco dei prossimi trenta giorni, tra campionato e Champions League.

Como, Diao protagonista tra Serie A e Champions League: i numeri

L’assenza dell’attaccante rappresenta una perdita importante anche alla luce delle sue recenti prestazioni.

Dopo l’ingresso dalla panchina contro l’Udinese, Diao aveva collezionato cinque presenze da titolare in Serie A, realizzando una doppietta nel successo per 4-1 contro il Genoa e servendo un assist contro il Napoli.

Ottimo anche il rendimento europeo, con due gol nelle prime due apparizioni in Champions League, contro Lipsia e Feyenoord.

Fabregas sull’infortunio di Diao: l’obiettivo è recuperarlo contro l’Inter

Alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina, il tecnico spagnolo ha aggiornato la situazione in conferenza stampa, indicando una possibile data per il rientro.

LE PAROLE DI FABREGAS – «Per Kean manca ancora un ‘pezzettino’: magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare, mi dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l’Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta».

Il Como dovrà quindi affrontare gli imminenti impegni contro Fiorentina e Manchester United senza Diao, con l’obiettivo di recuperarlo per la sfida contro l’Inter dell’8 novembre. In caso contrario, il rientro slitterebbe oltre la successiva sosta per le nazionali.