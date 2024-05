Simone Verdi SFIDA la Serie A: «Voglio battere QUELLE BIG il prossimo anno. Ecco perché»

L’attaccante del Como, Simone Verdi, manda un messaggio alle sue ex squadre visto il ritorno in Serie A degli azzurri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Verdi ha raccontato le proprie emozioni per la promozione in Serie A ottenuta col suo Como e manda un messaggio alle sue ex squadre, tra cui il Milan, pensando alle sfide che vivrà nella prossima stagione.

PAROLE – «Le ex squadre sono sempre belle da affrontare perché chi più e chi meno ho dei ricordi calcisticamente legati ad ognuno di loro. Logico che quella più sentita sarà col Bologna, è la squadra con cui ho passato gli anni migliori. Ma ci sono altre partite belle come quelle contro i top club: la Roma, il Milan, la Juve e l’Inter. Sarà un’emozione grandissima poterli affrontare ancora».