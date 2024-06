Formazioni tipo Euro 2024: gli schieramenti base delle 24 Nazionali

Vediamo insieme le probabili formazioni di partenza delle squadre che scenderanno in campo nel torneo. Formazioni tipo Euro 2024

Ha preso ufficialmente il via Euro 2024, il torneo continentale per Nazioni che determinerà la nuova squadra campione d’Europa. Formazioni tipo Euro 2024: ma come giocano le 24 Nazionali e chi sono i giocatori candidati a partire da titolari?

Scopriamo insieme le formazioni tipo delle squadre partecipanti.

FORMAZIONI TIPO EURO 2024

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Querfeld, Danso, Mwene; Schlager, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard. Ct. Tedesco

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Stanisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Kramaric, Pasalic. Ct. Dalic

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Bah, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Højlund. Ct. K. Hjulmand

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Saliba, Konaté, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Coman, Giroud, Mbappé. Ct. Deschamps

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstädt; Kroos, Andrich; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Lo. Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Schouten; Xavi Simons, Reijnders, Gakpo; Depay. Ct. R. Koeman

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Urbanski, Szymanski; Lewandowski. Ct. Probierz

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Dalot; Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Felix. Ct. Roberto Martínez

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek; Holes, Zima, Krejci; Doudera, Soucek, Barak, D. Jurasek; Provod; Schick, Hlozek. CT. Hasek

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin; Hagi, Stanciu, Dragus; Puscas. CT: Iordanescu

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Tierney, Hendry, Porteous; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Shankland. Ct. Clarke

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Babic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Ct. Stojkovic

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Suslov. Ct. Calzona

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanjovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Ct. Kek

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De La Fuente

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Vargas, Ndoye; Shaqiri, Amdouni, Okafor. Ct. Murat Yakin

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Malinovskyi; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov

UNGHERIA (3-4-3): Gulacsi; Botka, Lang, Szalai; Nego, A. Nagy, Szoboszlai, Kerkez; Adam, Sallai, Varga. Ct. Rossi