Slovenia Kek: «Oblak ha fatto solo una parata decisiva, questo la dice lunga: orgoglioso dei ragazzi!»

Le parole di Matjaz Kek, commissario tecnico della Slovenia, dopo il pareggio ottenuto dagli sloveni contro la Danimarca

Matjaz Kek ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Slovenia contro la Danimarca agli Europei. Di seguito le sue parole.

«Se un portiere come Jan Oblak deve salvare una sola grande occasione, la dice lunga sulla prestazione. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, ma poi i ragazzi sono tornati in campo con un’incredibile fiducia in loro stessi. Posso fare solo i complimenti ai giocatori. Nel secondo tempo abbiamo cambiato tattica, abbiamo pressato di più il loro centrocampo e la partita si è spostata maggiormente a nostro favore.

Penso che il risultato sia giusto. Abbiamo mostrato loro un rispetto eccessivo nel primo tempo, poi siamo riusciti a scioglierci nel secondo periodo e il nostro gioco è migliorato”, ha aggiunto il tecnico che tira in ballo l’inesperienza dei suoi giocatori: “Molti dei miei calciatori non hanno mai giocato una competizione di questo livello. Penso che impareremo da questa partita»