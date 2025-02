Conceicao Milan, futuro segnato! La dirigenza ha le idee chiare, può restare solo in questo caso

Conceicao Milan, il futuro è segnato! La dirigenza rossonera ha le idee chiare, il tecnico può restare solo in questa situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta subita ieri contro il Torino di Vanoli complica e non poco la rincorsa del Milan per un posto nella prossima Champions League. Un tema caro anche, ovviamente, al tecnico rossonero Conceicao. La società ha avvisato in ogni caso il tecnico: senza qualificazione alla prima competizione europea in estate sarà separazione.

La possibile ed eventuale vittoria della Coppa Italia, altro obiettivo stagionale rimasto, non salverebbe quindi il tecnico che ha ben 13 partite per cercare di tenersi stretto la panchina del Milan. Pronta l’ennesima rivoluzione?