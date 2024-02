Condò: «Leao, prestazione degna degli Mbappé e dei Vinicius»

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato a La Repubblica della prestazione di Rafael Leao in Milan-Atalanta di Serie A di ieri sera

PAROLE – «La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto, degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci, di quelle che ti fan dire ‘se giocasse sempre così’. Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino – quelli che Mourinho definisce “moderni” – una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta».