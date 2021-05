Roma: ultimo duello con il Sassuolo per la qualificazione in Conference League

La Roma ha più chances di qualificarsi per la neonata Conference League ma De Zerbi vorrebbe fare un ultimo regalo al Sassuolo

Un settimo posto più prestigioso rispetto al solito. E non solo perchè le grandi quest’anno sono un po’ tutte lì davanti e le sorprese, a parte la Juventus che rischia di rimanere fuori dalla Champions, sono state poche. Ma anche perchè Roma e Sassuolo hanno motivazioni importanti per qualificarsi nella nuovissima Conference League.

De Zerbi vorrebbe salutare la società che lo ha reso grande con una nuova qualificazione in Europa dopo quella in Europa League del 2016. E Fonseca non ci sta proprio ha lasciare con un’altra delusione, lo ha confermato anche ieri in conferenza stampa. La Conference non è esattamente quello che voleva Mourinho, ma la qualificazione porterebbe nelle casse dei giallorossi 20 milioni da investire sul mercato.