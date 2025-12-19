Conference League, la Fiorentina vola ai play off: ecco le squadre che potrebbe sfidare la viola nel prossimo turno

Conference League, la Fiorentina approda ai playoff: tutte le possibili avversarie nel prossimo turno. Le ultimissime

La League Phase di Conference League si è conclusa e per la Fiorentina si è delineato il percorso verso i playoff. La squadra di Vanoli, protagonista di un cammino altalenante, dovrà ora affrontare una nuova sfida per proseguire la competizione europea.

In sei partite i viola hanno raccolto 3 vittorie e 3 sconfitte, chiudendo al 15° posto della classifica generale. L’ultimo ko è arrivato sul campo del Losanna, che si è imposto per 1-0 e ha complicato ulteriormente il cammino della formazione toscana.

Secondo il regolamento, la Fiorentina affronterà nei playoff una tra Jagiellonia o Omonia Nicosia, rispettivamente 17ª e 18ª del tabellone. Il sorteggio è fissato per il 16 gennaio 2026 e le teste di serie avranno il vantaggio di disputare il match di ritorno davanti al proprio pubblico.

