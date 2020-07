Conferenza Comitato Taurinorum: «Toro protagonista in Europa»

Conferenza Comitato Taurinorum, le prime parole della cordata interessata al Torino: «Vogliamo tornare in Europa»

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del Comitato Taurinorum, cordata di imprenditori che ha espresso l’interesse di rilevare la società granata. Ecco le prime dichiarazioni:

«In termini sportivi la gestione partirà proprio dagli obiettivi. Non sarebbe serio dire di vincere lo scudetto domani, ma cercheremo di impegnarci per poter portare il Torino nella parte alta della classifica grazie ad investimenti mirati. Lo scopo è quello di tornare protagonisti in Europa nel triennio successivo all’acquisizione. Alla base di questo progetto si vuole coinvolgere la città e la tifoseria, per poter essere all’altezza di un passato glorioso».