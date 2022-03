Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Allegri: «Vlahovic è riconoscente alla Fiorentina. È sempre bello giocare qui. Conterà il gol in trasferta»

L’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato alla vigilia dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue risposte ai media.

LA FORMAZIONE – «Vediamo quelli che ho a disposizione, poi ho 3/4 ragazzi pronti a giocare. E’ un bel test per noi, a Firenze è sempre bello giocare. E’ un passaggio che si gioca su due partite, conta il gol in trasferta quindi sarà importante farlo».

VLAHOVIC – «Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono la partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo, bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport».

